5 ideas para crear un espacio chill out en el jardín o la terraza

Si podemos tener un sofá dentro de casa… ¿por qué no tenerlo fuera? Olvídate de las sillas plegables. Es cierto que son muy prácticas, pero hay que reconocer que no son el asiento más cómodo del mundo. Si tienes espacio, decántate por un sofá de jardín. Eso sí, ten en cuenta que estará a la intemperie, por lo que elige materiales que no se estropeen mucho, como el ratán sintético, la resina o la madera. En cuanto a los cojines, procura siempre que la funda sea sencilla de quitar y se lave fácilmente.