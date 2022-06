6 consejos para que la fachada de tu casa se vea ¡innovadora!

La primera impresión es la que cuenta, por mucho que digamos que no. En apenas cinco segundos somos capaces de emitir un juicio sobre alguien o algo, si nos gusta o no nos gusta o si compraremos algo o no. Si dudamos más de cinco segundos es que no lo sabemos o no lo tenemos claro. Por lo tanto, si esto nos lo aplicamos en casa, es obvio que lo primero que hay que tener bonito en casa no es el salón ni el dormitorio, sino algo mucho más básico y evidente: la fachada.

Es por esto que vamos a tratar de darte hoy en homify algunos de los mejores trucos para conseguir aportar a tu fachada una primera impresión original, innovadora y estética.