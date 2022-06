6 consejos para ahorrar en calefacción

Otra cuestión importante es separar ambientes que puedan tener diferentes temperaturas, pues evitaremos que el calor acumulado en una estancia se transfiera a otra más fría que no estamos utilizando. Debemos ser especialmente cuidadosos con las comunicaciones en altura, puesto que muchas veces se producen pérdidas de temperatura a través de la escalera, si las distintas plantas que éstas unen no tienen la misma temperatura y no están independizadas entre sí. También las divisiones entre espacios calefactados y espacios que no lo están deben garantizar que no se produzca un flujo de energía calorífica entre ellos.