Ocultar y disimular radiadores: 6 magníficas ideas

¿Y qué ocurre si no quieres comer más espacio del lugar colocando muebles innecesarios a lo mejor? Entonces aprovecha los que ya tienes y, como hemos dicho anteriormente, cámbialo de sitio. Y si no, una buena idea es colocarlo incorporado en el armario. No destacará ni sobresaldrá por el resto de muebles y tampoco necesitarás recurrir a moverlo todo.