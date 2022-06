5 consejos para evitar que el calor entre en casa

Todavía no ha comenzado oficialmente el verano pero todos hemos sufrido ya los primeros sofocos. Antes de que el calor se cuele inevitablemente en nuestro hogar, debemos saber que, en la medida de lo posible, merece la pena intentar poner en marcha algunos trucos para evitarlo. Para eso, hemos recopilado algunas sencillas ideas para que solo entre en nuestra casa la alegría del verano, pero no sus agobiantes temperaturas que no nos dejan dormir por la noche.

Aquí te dejamos un artículo muy refrescante para evitar que el calor se adueñe de tu casa.