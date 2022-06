6 alternativas para almacenar ropa en tu dormitorio

Si no tienes suficiente espacio para un armario pero no quieres renunciar a una pieza antigua y con encanto en tu dormitorio, quizá es el momento de que te plantees adquirir una cómoda. No importa que tu dormitorio tenga un estilo moderno o más industrial, una pieza vintage, como esta, puede dar el toque ecléctico y personal que toda habitación necesita. Las cómodas son, además, el complemento perfecto para los armarios pequeños. Un mueble con cajones que deja despejada la parte de arriba, lo que te permite poner un espejo y crear un pequeño tocador en la habitación.