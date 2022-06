7 pasos para una casa cálida y acogedora

La propia vivienda es el lugar en el que mejor deberíamos sentirnos en todas las épocas del año, nuestro refugio más personal. En invierno, que es cuando más tiempo pasamos en el interior de nuestras casas, conseguir que éstos sean sumamente acogedores es más importante aún.

La casa en invierno puede volverse de lo más inhóspita si en ella no tenemos garantizada una buena temperatura, si no logramos encontrar en su interior ese calor del hogar que resulta tan reconfortante. Los expertos (según la información publicada por el IDAE) consideran que la temperatura adecuada de los hogares en invierno, la conocida como temperatura de confort , debería rondar entre los 19 y 21 grados durante el día, siendo suficiente con que se sitúe entre 15 y 17ºC durante la noche, momento en que bajamos o quitamos la calefacción y las temperaturas exteriores también son más bajas. Es pues importante, alcanzar estas temperaturas en la vivienda y que se mantengan estables en ese rango. Lograrlo no depende tanto de la propuesta de decoración sino de cuestiones técnicas tales como el sistema de calefacción que tengamos, las propias condiciones climáticas de la zona y la orientación de la vivienda, los sistemas constructivos de la casa y el aislamiento con que ésta cuente, etc. En nuestras manos sí queda la gestión del sistema de calefacción y el cuidado que hacemos de los distintos aparatos que la componen; el uso que hagamos de la calefacción y el mantenimiento que realicemos de la instalación será también determinante para su buen funcionamiento. Pero incluso cuando hablamos de estas cuestiones técnicas relacionadas con la generación de calor para alcanzar al temperatura adecuada, no podemos olvidarnos de la importancia de la decoración. Podemos intervenir sobre la decoración de nuestro hogar para hacer los interiores de la casa más confortables y agradables de cara al invierno. Te mostramos a continuación algunos recursos para que logres esos interiores acogedores que todos necesitamos durante la estación más fría del año.