6 Consejos para decorar el banquete de Navidad

Ya está aquí. Ya llegó un año más. Vuelve a casa la Navidad. ¿Todos los años lo mismo? ¿Te aburre? ¿Te ilusiona? Sea como sea hay que pasar por ella y mejor hacerlo con buen ánimo y la mayor ilusión posible. Es una fecha de reuniones familiares y en la que nuestro hogar luce las mejores galas, especialmente en la cena de Nochebuena. Independientemente de los excesos que se puedan cometer o no con la comida, la mesa es decorada con mantelería y cubertería especialmente diseñadas para esta época del año. Y merece la pena. Con un par de detalles se consigue salir de la monotonía y alimentar el espíritu navideño con alegría y buen humor, especialmente indicados si hay que compartir mesa y mantel con ese familiar con el que no acabamos de soportar. En homify no te vamos a dar consejos psicológicos sobre la tolerancia y la aceptación, pero sí sobre cómo decorar un banquete para que las cenas de Navidad sean todo un éxito.