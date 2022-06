6 errores a evitar cuando vayas a decorar una casa

Parece que cuando tenemos que decorar de nuevo una casa o un piso, la emoción es tan grande que nos dejamos llevar por las ganas y compramos muchas cosas de golpe, entre ellos muebles y accesorios. Aquí esta uno de los primeros errores a evitar que no deberemos olvidar.

No tendrá sentido comprar elementos de gran relevancia, como una mesa o unas sillas, al mismo tiempo, ya que marcarán el posterior estilo de toda la estancia. Por eso, no comprar todo de golpe, sino tomar decisiones poco a poco nos ayudará a no cometer ese error y despertar nuestras propias ideas. Con algo de paciencia irá encontrando piezas que le irán enamorando, las cuales tienen un encanto único que se reflejará en las estancias. Posiblemente se dará también cuenta que con el paso del tiempo, habrá elementos que tengan mayor importancia y funcionalidad y que las otras que quizá usted pensó serían más importantes, ya no jugarán a favor en su armonía. Compre pieza por pieza, de manera que todo sea una sucesión de decisiones tomadas con lógica, pensando en las verdaderas necesidades.