¡Qué no falte de nada en tu pasillo! – 9 buenas ideas

Siempre será una buena decisión usar espejos en la entrada de nuestro apartamento.

Por un lado los espejos nos ayudarán a crear un espacio mas amplio en pasillos estrechos y por otro lado los accesorios de tamaño pequeño serán funcionales y prácticos para aumentar la sensación de amplitud visual. Se aconseja que no sean espejos demasiado grandes , aunque en pasillos pequeños dará la sensación de alargamiento y profundidad. Los marcos no debemos de elegirlos muy llamativos pues atraerán las miradas y ese no es nuestro objetivo. Será mejor limitarse a un estilo sencillo y elegante para suavizar la decoración.