Aprovecha el espacio de la terraza: inclúyela en casa

La terraza se encontraba junto al salón, junto a este salón exactamente. Aunque no podemos ver más que un rincón de la estancia apreciamos como el antiguo diseño dista mucho de la nueva decoración. El pavimento, a pesar de ser de color madera, está viejo y desfasado. La pared pintada en negro no ayuda nada a una buena iluminación y por lo que vemos, la estancia no estaba bien organizada.