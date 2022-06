Elige un color para tu dormitorio

¿Sabías que este es el momento más adecuado para pintar tu vivienda? Las temperaturas por debajo de los 5 grados no son adecuadas ni tampoco las que sobrepasan los 40. El frío o el calor excesivo harán que la pintura no responda correctamente a la cubrición y cueste más aplicarla. Una humedad alta, superior al 75%, tampoco es adecuada para comenzar a pintar si buscamos un resultado impecable.

Todos estos aspectos convierten los meses de mayo y junio en una época excelente para pintar, antes de que lleguen los calores insoportables de julio y agosto. Si te has planteado cambiar de color tu dormitorio pero aún no has elegido un color, inspírate en los ejemplos que te damos a continuación.