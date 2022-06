Jardines de invierno: 6 diseños para enamorarse

Si hay algo que distinga a los jardines de invierno de sus homólogos aptos únicamente para la época primaveral o estival es que se trata de espacios cubiertos. Es precisamente esta característica la que les confiere ese carácter funcional para cualquier época del año, convirtiéndolos además en espacios que, en no pocas ocasiones, se transforman en una extensión de la propia vivienda. Los invernaderos o jardines de invierno son la parte de la casa perfecta para completar nuestro diseño de interiores con aquellas estancias que no tienen cabida en el interior (como una sala de música, un cuarto de estar y hasta un gimnasio) o, sencillamente, disfrutarlo como una terraza tradicional con la convicción de que la meteorología no hará que tengamos que salir corriendo.

Ya sea en forma de estancia o como parte de un escenario propio de cualquier doctrina espiritual, los jardines de invierno la decoración de tu jardín de invierno te permitirá dar rienda suelta a tu imaginación, todo un lujo para sacar el artista que llevas dentro y crear una auténtica obra de arte.