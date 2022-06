Fabulosas ideas para el jardín: ¡decora con piedras!

Cada vez es más tendencia a que ciertas áreas de césped se sustituya por gravilla o guijarros blancos muy pulidos. Y no solo en jardines privados, sino que incluso en jardines y parques públicos también se opta en ocasiones por este material. Las ventajas principalmente son dos. Por un lado, lo económico de estas piedrecillas, y por otro es indudable que también son muy económicas desde el punto de vista de su mantenimiento. Una vez que se han descargado y expandido por la zona que van a ocupar ya no requieren de ningún cuidado ni gasto. Es obvio que también tienen su valor decorativo, ya que las más famosas son los guijarros blancos redondeados, pero puede haber muchos otros tipos y tonos de piedra para hacer este tipo de pavimentos naturales en los jardines. Así que pueden lograrse juegos cromáticos y de texturas interesantes. No obstante, si esto se combina con elementos vegetales, sin duda es mucho más enriquecedor.