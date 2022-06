Diseñar una casa de dos plantas – 6 pasos

Dice la sabiduría popular que no hay que empezar la casa por el tejado y, efectivamente, lo primero que has de hacer para culminar con éxito la tarea de diseñar tu casa de dos plantas es tener claro qué esperas de ella. En líneas generales, las habitaciones básicas que no pueden faltar son el dormitorio, la cocina, el baño y el salón o comedor. A partir de ahí, la cosa se complica y es que tanto la escasez de metros como su existencia en demasía puede levantar dolor de cabeza a la hora de diseñar el interior de tu hogar. Para evitarlo lo mejor es analizar con calma cuáles son los usos y actividades principales para los que vas a concebir estos espacios de modo que puedas dedicar las habitaciones disponibles a una u otra cosa.

Si, por ejemplo, eres de los que apuesta por el teletrabajo, no debes olvidar incluir un despacho. Si por el contrario crees en la desconexión total una vez que cruzas el umbral de la puerta de tu hogar siempre puedes reservar una sala multimedia para el ocio o la proyección de una buena película. Dormitorios de invitados, bodegas, habitación infantil, vestidor o despensa son algunos de los espacios que puedes incorporar a tu hogar en función de tus necesidades.