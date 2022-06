7 Ideas fantásticas para tu vestíbulo

Un mobiliario apropiado, plantas por doquier, biombos… Cualquiera de los elementos anteriores te permitirá delimitar tu vestíbulo sin que la ausencia de un espacio propio para él haga pensar que no existe. Sin embargo, si eres de los que busca la intimidad, la complicidad de la separación de espacios como herramienta para la creación de ambientes de todo tipo, no hay duda, necesitas una puerta que haga de línea divisoria entre el recibidor y el interior de tu hogar. Las puertas correderas son ideales para quienes no estén dispuestos a ceder ni un solo metro de modo que, podrás delimitar el recibidor sin tener que sacrificar nada. Además el uso de este sistema no está reñido con el diseño ya que, en la actualidad, existen en el mercado propuestas como esta con forma de talla thailandesa que, además de separar ambientes, introducen la artesanía en tu hogar.