Cómo organizar el vestíbulo – 9 ideas

La primera sensación es la que cuenta. Y cuando entramos en nuestra casa, esa primera sensación nos la proporciona el vestíbulo, tanto a nosotros, como a todo aquel que nos visita. Es decir, la primera imagen que se va a llevar de nuestro hogar, y si esta es positiva siempre puede ir a mejor, pero si no es bueno ese primer contacto, luego se hace muy cuesta arriba quitar esa primera idea.

Crear una u otra sensación no tiene nada que ver con el tamaño de nuestro recibidor. El tamaño no importa, lo realmente importante es saber sacarle partido con su decoración, organización y practicidad. Aunque no te lo creas en un vestíbulo podemos generar una atmósfera, por supuesto la más positiva para entrar en casa. Échale ojo a las ideas que aquí te planteamos.