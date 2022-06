¿Cómo se diseña un jardín de estilo mediterráneo?

La piedra es otro de los elementos emblemáticos de las construcciones mediterráneas históricamente. Aparece en murallas, casas, palacios, etc, Ese gusto por la piedra se sigue manteniendo en la actualidad. Es más, lo que antaño no era más que el material que más a mano estaba, hoy en día tiene cierto rango de señorío, no solo para construir una fachada, sino también para que aparezca por ciertas zonas de nuestro jardín, tanto en forma de pequeños muretes, como en pavimentos ornamentales o en caminos adoquinados.