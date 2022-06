9 Sensacionales cocinas Country Chic

Pocas cosas pueden ser más chic que encontrarnos en una apartamento o en un dúplex urbano decorado con criterios de absoluta modernidad en las que no faltan los elementos de acero o los tonos eléctricos en la pintura, por citar algo, y de pronto la cocina sea como un viaje en el espacio a un ambiente mucho más rústico. Hemos dicho viaje en el espacio, pero no cabe aquí el tópico de decir también desplazamiento en el tiempo, porque esa cocina puede ser perfectamente de nuestros días pese a su apariencia rural, algo que le da su encanto, mucho más aún si se encuentra en un apartamento donde no hay paredes que separen la cocina del comedor y el salón decorados de forma muy moderna.