Una casa con patio en España

Pero una fachada a la calle no era suficiente para tanta profundidad de parcela, por lo que se optó por no edificarla en su totalidad. La casa toma forma de L, liberando un vacío en su interior y creando más fachadas para que la casa ilumine y ventile por más frentes. Sin embargo, este patio no toma solo la función de iluminar, sino que permite que las diferentes estancias de la casa se organicen a su alrededor.