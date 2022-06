De lugar de trabajo a casa para las vacaciones

Una de las salas de la oficina contaba con una enorme pared de armarios empotrados que no presentaban el mejor de los aspectos. Si bien es cierto que en una vivienda el almacenamiento es uno de los puntos importantes, hay que tener en cuenta que, dado su estado, este almacenamiento no servía para mucho. Además, al tratarse de una reforma para alquiler de corta estancia, no era tan necesario recargar la vivienda con mucho espacio de almacenamiento.