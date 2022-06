Un hogar moderno para una familia convencional

En contra de la idea preconcebida que muchos tenemos de que una vivienda para una familia con dos niños debería tener, al menos, una estancia independiente para cada uno de ellos, este piso a las afueras de Madrid se diseñó bajo una idea diferente. Lo importante era construir un hogar, no el máximo número de habitaciones que la superficie permitiera. La comodidad era una premisa, no un plus, por lo que su organización difiere mucho de las convencionales. En este apartamento no encontramos pasillos, sino una distribución fluida que hace que las transiciones entre espacio y espacio sean lo más sencillas posibles. Sin embargo, se ha logrado que cada uno de los diferentes usos se hagan un lugar único y diferenciado. Este hecho es más que destacable en la gran zona de día de la casa, donde cocina, salón y comedor se relacionan de manera abierta. En un espacio donde el blanco marca la norma, una plataforma ligeramente elevada de color oscuro señala el lugar de la cocina. Frente a una geometría cartesiana del espacio, los elementos que lo compartimentan toman la curva como forma de expresión, remarcando una vez más la fluidez con la que funciona esta casa.