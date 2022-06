6 ideas originales para el salón

¿Aburrido de que tu salón sea sospechosamente parecido al del resto de tus amigos? Necesitas un poco de creatividad. Hoy en día las tiendas de muebles baratos y las revistas de decoración están consiguiendo que nuestros interiores se parezcan demasiado. No importa lo original que trates de ser, siempre hay alguien que ya lo ha hecho antes. No es cuestión de volverse locos, pero sí es importante tener en cuenta que si queremos diferenciarnos del resto, hay que apostar por lo artesanal. Otras opciones pasan por darle una nueva vida a objetos que ya no utilizamos o por arriesgarse a la hora de elegir colores o revestimientos.

Estas son algunas de las ideas que hemos recopilado para que tu salón sea un poquito más original.