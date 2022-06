Qué hacer con una antigua habitación infantil

Tarde o temprano siempre llega el día en que los hijos abandonan el hogar familiar para emprender su propia aventura. Al principio, los padres tienden a mantener las habitaciones infantiles intactas, como auténticos templos de peregrinaje. Sin embargo, tras habituarse a esta nueva soledad comienza el momento de los cambios, pero ¿qué hacemos con la antigua salita de juegos o el dormitorio infantil? A continuación, os proporcionamos algunas ideas.

Pero en primer lugar, os enumeramos algunas consideraciones a tener en cuenta antes de ponerse manos a la obra:

1. Anuncio familiar: si queremos que nuestra descendencia se siga sintiendo bienvenida a nuestra casa, debemos informarles de nuestros planes antes de iniciar cualquier cambio.

2. ¿Qué hacemos con los muebles? Antes de regalar los muebles o darles otra utilidad (para encontrar ideas de reutilización, puedes consultar Do It Yourself: accesorios para casa) debemos preguntar a sus antiguos propietarios. Quizás por recuerdo o pensando en futura descendencia, ellos quieran guardarlos.

3. ¿Y con los juguetes y demás trastos? Podemos almacenarlo en cajas en el trastero, regalarlos o donarlos a alguna casa de caridad.

4. Y ahora, ¿qué función le damos? Un gimnasio, un pequeño cine en casa, una sala de lectura, una habitación de invitados… ¡Existen infinitas posibilidades!