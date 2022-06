6 sofás cama versátiles y originales

Cada vez nos toca ser más creativos a la hora de decorar nuestra vivienda. Para maximizar el espacio disponible y sacar lo mejor de él a menudo es necesario apostar por ambientes y mobiliario multifucional. Cada vez vemos más cocinas que se abren a la sala de estar o salones que por la noche se convierten en dormitorios. En estos casos hay una pieza que os ahorrará muchos quebraderos de cabeza: el sofá cama.

Hasta hace no mucho parecía que estos muebles no eran ni una cosa y la otra. No eran suficientemente cómodos como para sentarnos a ver una película y al dormir en ellos solíamos despertar con dolor lumbar. Hoy en día los sofá cama han evolucionado mucho y son adecuados para ambas funciones.