Cambia tu baño de forma rápida ¡y ECONÓMICA!

¿Por qué no dejas al lado los convencionalismos y apuestas por renovar ese típico toallero que tienes en el baño? Busca nuevos modelos que encajen en tu baño, diseños atrevidos, acogedores, algo más funcionales… ¡Lo que mejor se adapte a tus necesidades! Y quizás lo que mejor se adapta a tus necesidades es precisamente renovarlo de una forma algo más DIY (Do It Yourself). Fíjate en este toallero que tenemos como propuesta… ¿No ves nada raro en él? Sí, es una escalera. Atrévete a reinventarte y a darle una vuelta a objetos convencionales para darles otro uso distinto. Darle un nuevo look a tu baño sin gastar un sólo euro, es posible.