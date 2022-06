Cómo limpiar a fondo tu hogar – Paso a Paso

En el momento en que nos compramos algo lo tratamos con un cuidado, incluso a veces, excesivo: llegas del concesionario con tu coche nuevo y rezas día y noche para que no llueva, al mismo tiempo que queda terminantemente prohibida la comida dentro, así como prácticamente respirar no vaya a ser que se empañen los cristales; vuelves con tu teléfono a casa, y el mimo continuo a la pantalla del móvil es otra de las repentinas obsesiones, ya que puedes llegar incluso a comprarte un paño para mantener tu teléfono lejos de las sucias huellas; y de la misma manera sucede con los hogares solo que normalmente, puesto que lo requiere, su mantenimiento y cuidado no se reduce únicamente a unos pocos días, en los cuales sí que se hace con gusto, sino que perdura durante los años aumentando poco a poco nuestro odio hacia los objetos de limpieza.

¿Por qué hay tanto entre lo que elegir si luego no me funcionan como dicen? ¿Por dónde empiezo a limpiar? ¿Qué superficies son sensibles aquí? Y entonces entra en juego nuestro amigo Internet. Nada se le escapa, ¿verdad? Pues vamos a contribuir a solucionarte algunas de estas dudas explicándote por dónde empezar y qué hacer en esas temporadas de limpieza a fondo.