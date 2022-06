5 ideas para crear muebles hechos con palets

A estas alturas es de sobra conocido el movimiento Do It Yourself que junto a el estilo vintage ha recuperado del cubo de la basura cajas de fruta y de vino, viejas maderas empleadas en la construcción y por supuesto los palets. Estos armazones de madera ocupan ahora las portadas de las revistas de decoración y los interiores de viviendas a la última. Se utilizan como cabecero, somier o mesa auxiliar y es exagerada la cantidad de tutoriales que nos explican cómo convertir este pedazo de madera en un elemento decorativo o en un mueble para el hogar. Aún así, gracias al ingenio de los diseñadores siguen apareciendo nuevas y sorprendentes piezas que nos demuestran por qué los muebles de palets son tendencia.

En homify volvemos con una nueva entrega de muebles hechos a base de palets. ¿Con cuál te quedarás está vez?