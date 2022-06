Tendencias baños: 10 extraordinarias duchas a ras del suelo

Las duchas italianas pueden instalarse también en baños pequeños, aunque en este caso no tendremos tantas posibilidades de elegir su ubicación. Pero eso sí, hay que tener en cuenta que estas son ligeramente más grandes que las convencionales, que suelen tener un tamaño de entre 80×80 cm o 90×90 cm. Y es que al final no podemos olvidar que si estas son demasiado pequeñas será más probable que el agua salpique el resto de la habitación. Por eso, en casos así no dejes abierta la ducha e instala una mampara que la aísle lo máximo posible.