Hogar, dulce hogar: consejos para planificar una casa familiar

Por último, un espacio que merezca llamarse hogar debe mantener, dentro de lo que cabe, cierto orden y organización. Formar nuestro particular Triángulo de las Bermudas, no hace sino crear ambientes desagradables donde no nos apetezca pasar más de cinco minutos. Por eso es tan importante distribuir a lo largo de todas las habitaciones, sus correspondientes estanterías y armarios, cuanto más interesante sea su diseño, mucho mejor. No es vanidad, sino ganas de que nuestro hogar, el lugar más preciado que conocemos, luzca sus mejores galas. Incluso cuando hablamos de estanterías.

Si buscas más consejos sobre cómo sacarle provecho a la decoración de casa, no puedes perderte nuestro siguiente libro de ideas:

- Pautas para decorar una casa armoniosa y equilibrada