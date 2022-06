Trucos EFICACES para decorar un baño pequeño

Y ahora que has elegido el plato de ducha, llegó el momento de decidir qué tipo de revestimientos es el más adecuado para las paredes y el pavimento del suelo: cerámica, mármol, alicatado, mosaicos de gresite, etc. La carta de opciones es amplia, por lo que no supondrá ningún dolor de cabeza encontrar la alternativa que mejor se adapte a nuestro espacio. Eso sí, sea cual sea tu elección, asegúrate de que se trate de un material extremadamente resistente a la humedad, especialmente el que coloques en el plato de la ducha. Aquí, juega a crear una continuidad visual gracias a la colocación de cada cerámica, si este es el material elegido. El objetivo es conseguir una sensación de profundidad y lejanía, ampliando la perspectiva con la que vemos el cuarto de baño.