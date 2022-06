10 altillos modernos para 10 pisos de ensueño

La estética de un loft no tiene por qué responder a la imagen industrial que solemos asociarles, y no mentíamos. He aquí un claro ejemplo de ello. Entre las barras de metal, las paredes de ladrillo visto, y los techos que dejaban al descubierto las vigas, se abre paso todo un mundo de posibilidades estilísticas. De entre todas ellas, existe una que ha conseguido robarnos el corazón: el diseño escandinavo de interiores. Blancos, luz, madera y mucha sencillez son las reglas que encabezan su decálogo. Pero lo que hace tan especial esta estética es su poder, casi mágico, de crear ambientes tan acogedores como los que consigue una decoración en tonos marrones o pasteles. Por último, y para aportar una sutil ruptura visual, reserva el marrón natural de la madera para el altillo.