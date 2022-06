Consigue una casa más atractiva y sexy ¡Atrévete!

Seamos sinceros: no cabe duda de que todos estos consejos servirían de bien poco si luego tu casa huele constantemente mal. No creas que es imposible: el ventilarla poco o no suficientemente a menudo es una de sus causas principales. Y cómo solucionar este problema es sencillo. Lo primero es que, por supuesto, la ventiles bien, pero añade unas velas aromáticas o escoge un agradable e incluso seductor ambientador y tu hogar, o en este caso tu baño, pasará de no oler mal a ser una maravilla para el olfato.