Dormitorios: ¡8 fabulosas bases para la cama!

No podíamos obviar en una lista como esta, un modelo tan práctico, sencillo y útil. Una cama de 90cm, juvenil, en la que encontramos un espacio en la zona inferior que puede darnos muchísimo juego. Nos puede servir para guardar la ropa de cama, cojines, mantas… O lo que es mejor: para colocar otro colchón y usarlo como segunda cama. Cuando no se use, se mete debajo de la principal… ¡et voilá! Muchas veces en la sencillez está la belleza.