Organización en el hogar: ¡10 armarios y zapateros fantásticos!

A veces entre un par de armarios o muebles nos queda un hueco que no sabemos cómo aprovechar. Y un zapatero a medida suele ser una de las mejores alternativas que podemos tomar. En este caso se ha decidido por uno que no rompe esa estética ni realza el hueco que ha quedado, si no que ha sabido adaptarse en diseño y colorido al espacio que la casa le ofrece. Semi oculto pero sin perder presencia y sobre todo, convirtiéndose en un lugar que ha sabido hacerse útil. ¡No hay que desaprovechar ningún espacio!