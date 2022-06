Top 5 de la semana: reformas, consejos y casas naturales

Si la superficie es uno de los problemas principales a la hora de diseñar una vivienda, el almacenamiento no es menos. ¿Cómo es posible que tengamos tantas cosas y que no tengamos espacio para guardarlas? Los dormitorios suelen ser los más afectados en este aspecto, y es que a quién queremos engañar, un armario nunca es suficiente. Si esta historia te suena, no te pierdas las ideas para mejorar el almacenamiento en casa que tenemos preparadas para ti.