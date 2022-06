Upcycling o cómo convertir lo viejo en nuevo

Uno de los aspectos positivos que se le puede achacar a la actual crisis económica es el habernos convertido en consumidores más responsables. Conscientes de que los recursos de nuestro planeta son finitos y de que consumimos más de lo que realmente necesitamos, tendencias como la del Upcycling están llegando con fuerza a nuestro país.

El Upcycling tiene difícil traducción al español pero puede explicarse como una técnica para dar nuevas funciones a cosas ya viejas. Es decir, se parece un poco al reciclaje, pero no es lo mismo. El reciclaje transforma los materiales para volverlos a utilizar, integrándolos en nuevos objetos. El Upcycling, sin embargo, busca nuevos usos para esos objetos, transformándolos solo lo necesario y dándole una nueva función.

Las posibilidades son casi infinitas: Muebles viejos de cocina pintados y convertidos en muebles de salón, tazas rotas, y por tanto inservibles, que se convierten en lámparas, y un largo etcétera de cosas donde los límites solo los pone nuestra imaginación.

Ya sea como proyecto Do It Yourself o de la mano de diseñadores, cada producto Upcycling es único y viene acompañado por una importante dosis de ecologismo. Y es que el Upcycling alarga la vida de nuestros objetos, ayudando a reducir residuos y a disminuir el consumo de materiales nuevos.

Es hora de unirse a las nuevas tendencias y en homify lo tenemos claro: ¿renovarse o morir? Mejor Upcycling y vivir.