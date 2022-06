5 ideas para crear un área de barbacoa en casa

¡Ya llega el verano! Si eres de los pocos que aún no ha organizado una barbacoa al aire libre, seguro que estás planeando hacerlo pronto. Si eres afortunado y cuentas con un jardín, un balcón lo suficientemente grande o una parcela de tu propiedad anímate, adquiere una y empieza a disfrutar del verano también durante la hora de la comida.

Si ya tienes una barbacoa recuerda que no basta con tener una buena parrilla, para que funcione perfectamente deberás limpiarla tras utilizarla. Si la última vez que se utilizó la barbacoa no se limpió, tranquilo. Antes de volver a utilizarla caliéntala unos diez minutos para eliminar los malos olores y la grasa adherida. Otro truco que te facilitará la limpieza es cubrir el cubo de la barbacoa con papel de aluminio y colocar sobre él el carbón o la leña. Habrá que tener un poco de cuidado de no rasgar el papel de aluminio, para luego retirarlo sin problemas. Para terminar darle un buen aclarado, para no dejar restos de productos químicos.

Ahora que la teoría está clara, pasamos a mostraros los diseños más actuales para que creéis vuestra propia área de barbacoa.