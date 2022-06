6 objetos decorativos que encontrarás en casa de tus padres

Los espejos son uno de los objetos más prácticos de la decoración: su presencia siempre es agradecida, porque queda bien en cualquier ambiente.

Podemos darle a nuestro salón un estilo ecléctico, combinando una butaca moderna con viejos cofres y algunos objetos de decoración de diverso estilo y añadir en algún lugar discreto un espejo retro. Si el vidrio del espejo no tiene rayaduras, no hace falta más que limpiarlo un poco, y como mucho, volver a pintar el marco que lo rodea. Eso sí, con el toque estético que puede aportar, es una lástima no poder aprovecharlo.