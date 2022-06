Mantén tu dormitorio caliente: Trucos e ideas

Durante el día, abre las persianas y cortinas, y deja entrar toda la luz natural que puedas. Aunque sea invierno, el sol sigue teniendo una gran capacidad de calentar a través de las ventanas, así que si no quieres entrar cuando anochezca y morirte del frío, te recomendamos seguir este consejo. Y no te preocupes, no tiene porqué estar toda la casa abierta de par en par. Si hay algunas zonas a las que no les alcanza la luz solar, con abrir las otras en las que sí, valdrá.