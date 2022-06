Una casa pequeña y barata: ¡claves para construirla!

Hay dos momentos de la vida en los que la vivienda es un verdadero quebradero de cabeza. Uno al comienzo de la juventud, cuando se busca la independencia del hogar familiar, pero no se cuenta con demasiado dinero. Y otro, unos cuantos años después, cuando ya se tiene un dinerillo ahorrado y se quiere aprovechar para crearse un pequeño refugio para nuestros momentos de ocio, pero no estamos por labor de emprender obras que se dilaten mucho en el tiempo. Para una edad y para otra la solución es optar por la construcción de una casa pequeña, en muchas ocasiones prefabricada o fruto de mucho ingenio, para que sin gastar mucho dinero se pueda disfrutar rápida y plenamente de ella. Porque una casa puede ser pequeña y económica, pero eso no significa que no pueda estar perfectamente equipada y disponga de todas las comodidades.