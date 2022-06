Ponte EN FORMA en casa – ¡ 7 efectivas ideas!

Si estás convencido de que el ejercicio físico no es lo tuyo y tener un gimnasio en casa no supondrá ninguna motivación para lanzarte al culto al cuerpo tenemos la solución ideal para ti. Tratándose de una cuestión de consumo de energía ¿qué tal mover el esqueleto a ritmo de zumba, batukla, salsa, bachata o flamenco? Sí, has acertado. Una alternativa al ejercicio como tal y la instalación de un gimnasio doméstico es bailar. El baile es una actividad que no solo te mantendrá en forma sino que además también mejorará tu salud y, combinada con una dieta adecuada, te permitirá perder peso.

De todos es sabido que bailar es un un ejercicio aeróbico que requiere un importante gasto energético, de modo que, si el fitness puro y duro no es lo tuyo, pon a prueba tu sentido del ritmo y transforma tu salón o terraza en una pista de baile. Te ejercitarás al tiempo que te diviertes y, si lo haces a menudo, puedes incluso convertirte en el rey de la pista. Ya no hay excusas. Ponte en forma en casa y vive disfruta… 'mens sana in corpore sano'.