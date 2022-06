Una casa móvil, pero sin ruedas

Boutique Modern Ltd

Los estigmas asociados a las casas prefabricadas ya no tiene razón de ser, y The Edge nos demuestra por qué. Sus interiores son elegantes, modernos y confortables, con todo lujo de detalles y completamente personalizables para reflejar el carácter de sus propietarios. En este ejemplo en particular se ha optado por una mezcla fresca de accesorios modernos y acabados eclécticos.