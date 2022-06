Ideas MUY ECONÓMICAS para renovar tu casa

Los espacios abiertos en las viviendas están cada vez más en auge. Ya no se lleva tanto la tendencia de decorar cada espacio independiente, sino un único espacio que se reparta visualmente. Baño y en ocasiones cocina son los espacios que se mantengan independientes e incluso los dormitorios.

Es lógico que el baño mantenga esta independencia pero el resto de estancias pueden unirse de manera armónica. En la cocina encontramos diferentes versiones, abierta completamente, integrada en la sala continua, separada tipo bar, sin puerta…

Para decidir que espacio queremos amueblar pensaremos principalmente en nuestras posibilidades y necesidades.

Cuanto menos obstáculos visuales disponga la casa mayor sensación de espacio se crea.

Reduce el número de muebles: si tu vivienda no es muy grande, no la sobrecargues con adornos o muebles innecesarios. Si optas por un estilo minimalista, tu casa se verá más amplia. ¡No compres muebles auxiliares si no los necesitas! Ahorrarás tú y le ahorrarás al planeta.