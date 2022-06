7 maneras de hacer mágica la habitación de nuestros hijos

Antes de que nos queramos dar cuenta nuestros pequeños ya no serán tan pequeños y tendremos que adaptar la habitación a sus nuevas necesidades. Además, ya no seremos nosotros quienes elegiremos, puesto que ellos también querrán imponer sus gustos. Lo que no podrá faltar en esta nueva etapa es una estantería donde poder ir creando su propia biblioteca, con esos libros que les ayudan a dormir mejor por la noche y que siguen alimentando su imaginación. Tampoco puede faltar un escritorio, porque con los años llegan los deberes. Si como en esta habitación, tenemos espacio suficiente, puede ser una buena idea poner una mesa redonda, que distingan del escritorio, para hacer las tareas que, como pintar, hacer manualidades o inventar cuentos, siguen siendo un juego para ellos.

