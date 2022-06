Diseñar tu cocina abierta – 6 sencillos pasos

Más allá de los beneficios 'sociales' que pueda tener la integración de espacios, existen multitud de ventajas 'espaciales' a tener en cuenta. La eliminación de 'zonas de transición' es una de ellas y es que, una vez suprimidos paredes y puertas, ganarás metros. Sin embargo, esta combinación de espacios no ha de suponer en ningún caso una renuncia al orden, al contrario. Si hay algo que has de tener presente una vez te decidas a integrar cocina, comedor y sala de estar en un mismo espacio es que habrás de mantenerlo ordenado si quieres que luzca siempre el aspecto armónico deseado. Para ello no debes olvidar incluir en el diseño de tu cocina abierta los sistemas de organización.

Armarios, cajones y soluciones de almacenamiento varias te ayudarán a mantener tu espacio diáfano libre de desorden, al tiempo que te proporcionan lo necesario para tener tus cosas siempre ordenadas y a mano.