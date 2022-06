6 áticos – ¡cálidos y maravillosos!

Un ático está mucho más expuesto a la lluvia, al viento, las heladas, etc, que cualquier otra vivienda de un bloque de pisos. Es obvio, está arriba del todo y es el precio que hay que pagar por esas vistas sobre la ciudad y sobre el resto de nuestros vecinos. No obstante, esa mayor exposición no tiene que significar sufrimiento. Un ático se puede aislar por completo de todos esos factores meteorológicos y crear en su interior de manera estable una condiciones ideales de acogida y calidez. Para lograrlo tan solo hay que seguir los consejos que te proporcionamos a continuación.