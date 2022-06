Diseño de interiores… ¡para veganos!

Para quién no lo tenga claro, lo primero que hay que hacer es definir que es un vegano o vegana. Se trata de una persona que se alimenta solo a base de productos que no tengan animal. Es decir, hay ciertas diferencias con la alimentación de algunos vegetarianos que no tienen problema alguno en ingerir por ejemplo, huevos, lácteos o miel. Sin embargo, el veganismo procura no comer ninguno de esos productos, ya que no son carne, pero todos ellos tienen origen animal. Obviamente la decisión de no comer ninguno de estos productos, tiene más que ver con una filosofía vital que con algún tipo de dieta. Por esa razón una persona vegana seguro que intenta cumplir estrictamente las recomendaciones que citamos a continuación.