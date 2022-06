7 garajes sensacionales – ¿Cuál es el mejor?

¿Te apasiona tanto tu coche que estarías dispuesto a no perderlo de vista? Pues esta es la solución: un garaje de estilo rústico integrado en la vivienda. Los colores claros, la madera y el ambiente acogedor en general, delatan el estilo que predomina en esta estancia comunicada además con el salón creando un espacio polivalente y muy funcional. Desde guardar el coche a utilizarlo como taller pasando por cualquier otro uso que quieras darle, un garaje de estas características te permitirá aprovechar al máximo las posibilidades de tu hogar. En cualquier caso, si aún no has visto nada que te convenza y buscas diseños de garajes espectaculares puedes encontrar más ejemplos en nuestro libro de ideas: Porches y garajes impresionantes.