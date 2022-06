Ideas para mejorar el almacenamiento en casa

Uno de los puntos flacos de las viviendas pequeñas es el almacenamiento. Vivir en una casa de menos metros cuadrados no implica menor necesidad, sino mejores ideas para que guardar nuestras pertenencias no se convierta en un problema. Si no tenemos la posibilidad de colocar un mueble con ese fin, como una estantería, o el que tenemos no es suficiente, un buen recurso para guardar nuestros libros u objetos puede ser colocarlos en una repisa que actúe además como cabecero. En este caso, los libros se convierten además en la propia decoración de este dormitorio, que ha conseguido darle una salida estética al almacenar.